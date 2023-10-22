ميدو يوجه رسالة خاصة لـ هاني العتال بعد خسارته في انتخابات الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، تحية خاصة لـ هاني العتال، المرشح السابق على منصب نائب رئيس الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيان هاني العتال بعد فوز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس، بيان محترم جدا، ويُظهر أنه يفهم في الأصول".

وأضاف: "هاني العتال قدم نموذجا محترما للروح الرياضية، وقدم التهنئة لمجلس حسين لبيب، هي دي الرياضة، ودي الناس اللي تستحق تكون موجودة في الانتخابات".

واختتم حديثه: "رسالتي لكل من أعلن أو رغب في التقدم بطعون ضد نتيجة الانتخابات؛ كفاكم تخريبا، وكفاية صيت على اسم نادي الزمالك".