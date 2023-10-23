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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يفرض الإغلاق الكامل على عدة مدن بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا تاما على مدن عدة بالضفة الغربية.

وفي تصريح لشبكة العربية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطواقم الطبية في غزة والضفة تتعرض لاعتداءات.

وأكد الدكتور بشار مراد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني، أن عمليات القصف الإسرائيلي مستمرة، وأنه خلال الأيام الماضية تم دخول شاحنات مساعدات لـ أهالي غزة

وقال الدكتور بشار مراد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني، أول يوم تم دخول 20 شاحنة. ولفت إلى أن كل يوم بتوزيع المستلزمات على جميع المستشفيات في قطاع غزة، وأن الحرب القائمة مستمرة منذ 17 يومًا، وهناك قطع لـ الكهرباء والمياه.

وأشار إلي أن هناك نقص في الأدوية والأغذية، وأن هناك عدم حماية لـ المدنيين، وهناك استهداف لـ المنازل المدنية دون سابق تحذير.

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