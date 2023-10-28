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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن أسعار سيارة ايونك الكهربائية الجديدة

هيونداي أيونك 6 الكهربائية
هيونداي أيونك 6 الكهربائية

تشهد سيارة السيدان الكهربائية هيونداي أيونك 6 تخفيضات كبيرة في الأسعار تصل إلى 4100 دولار أو 10% لعام 2024 على الرغم من إطلاقها في الولايات المتحدة فقط هذا الربيع.

 

أكد متحدث باسم هيونداي تخفيضات أسعار أيونك 6 لعام 2024 لـ InsideEVs بعد أن تم نشر الأخبار لأول مرة بواسطة Car and Driver.

صرح ممثل هيونداي: "بالنسبة لعام 2024 من طراز IONIQ 6 ، أطلقت هيونداي طراز SE Standard Range المعاد تعبئته بسعر يبدأ من 37500 دولار". ولم يقدم تفاصيل حول طراز SE Standard Range.

 

بما في ذلك الشحن بقيمة 1,115 دولارًا أمريكيًا، فإن سيارة Ioniq 6 لعام 2024 بسعر يبدأ من 38,615 دولارًا أمريكيًا لطراز SE Standard Range للمبتدئين الذي يتميز بالدفع الخلفي وبطارية أصغر تبلغ 53.0 كيلووات في الساعة. يوفر هذا البديل نطاق قيادة يقدر بـ EPA يبلغ 240 ميلاً.

يؤدي اختيار البطارية الأكبر بقدرة 77.4 كيلووات في الساعة في طراز الدفع الخلفي SE Long Range إلى رفع السعر إلى 43,565 دولارًا، بينما يؤدي اختيار طراز SE Long Range AWD إلى رفع السعر إلى 47,065 دولارًا. ومع ذلك، فإن كلا الطرازين أصبحا الآن أرخص بمقدار 3050 دولارًا من نظيرتيهما في عام 2023.

تشهد طرازات Ioniq 6 SEL لعام 2024 والمحدودة المجهزة بشكل أفضل تخفيضات أقل في الأسعار تبلغ 2450 دولارًا لكل منها. يبلغ سعر Ioniq 6 SEL RWD موديل 2024 43,565 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر Limited RWD من 51,265 دولارًا أمريكيًا. تم تقدير متغيرات الدفع الخلفي طويلة المدى لـ Ioniq 6 من قبل وكالة حماية البيئة (EPA) بما يصل إلى 361 ميلاً على عجلات قياسية مقاس 18 بوصة.

 

ينطبق نفس التخفيض البالغ 2450 دولارًا على متغيرات المحرك المزدوج AWD، والتي تبدأ بسعر 49895 دولارًا و54765 دولارًا على التوالي. توفر طرازات الدفع الرباعي ذات المحرك المزدوج هذه 316 ميلاً من المدى المقدر لوكالة حماية البيئة (EPA) على عجلات قياسية مقاس 18 بوصة.

وبينما تقول هيونداي إن "كفاءة الإنتاج وحجمه" هي السبب الرئيسي لتخفيضات الأسعار، فإننا نشك في أنها قد تكون مرتبطة أيضًا بتخفيضات أسعار تسلا المتكررة في الأشهر الأخيرة.

 

يبدأ الطراز الأساسي 3 RWD حاليًا بسعر 40,380 دولارًا (بما في ذلك 1,390 دولارًا للشحن)، لكن Tesla مؤهلة أيضًا للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7,500 دولار، في حين أن Ioniq 6 ليس كذلك.

 

في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت هيونداي أسعار Ioniq 6بعد فترة وجيزة من قيام Tesla بنفس الشيء بالنسبة للطراز 3 والطراز Y.

Ioniq 6 Ioniq 6 SEL هيونداي Tesla

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