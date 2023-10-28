الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: القانون الدولي عاجز عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية

قال الدكتور عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن القضية الفلسطينية على مدار التاريخ كانت هي الشاهد على عجز منظومة حقوق الإنسان، بل والقانون الدولي بشكل عام فى إيجاد للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك قرارات إذا تم جمعها تملئ مكتبة كبيرة خاصة بفلسطين، خاصة بقرارات مجلس أمن ومحكمة دولية وجمعية عامة ومجلس حقوق إنسان ولجان تحقيق بالامم المتحدة، جميعها لم تري النور ولم يتم تنفيذ أى منها وبقيت حبر على ورق.

وتابع أن القانون الدولي وإن كان على المستوي الموضوعي يعطي معايير واضحة وحقوق، وينصف للفلسطينيين، ولكن المشكلة بالقانون الدولي هو الجانب الإجرائي.