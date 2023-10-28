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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: القانون الدولي عاجز عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية

القانون الدولي
القانون الدولي

قال الدكتور عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن القضية الفلسطينية على مدار التاريخ كانت هي الشاهد على عجز منظومة حقوق الإنسان، بل والقانون الدولي بشكل عام فى إيجاد للقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك قرارات إذا تم جمعها تملئ مكتبة كبيرة خاصة بفلسطين، خاصة بقرارات مجلس أمن ومحكمة دولية وجمعية عامة ومجلس حقوق إنسان ولجان تحقيق بالامم المتحدة، جميعها لم تري النور ولم يتم تنفيذ أى منها وبقيت حبر على ورق.

وتابع أن القانون الدولي وإن كان على المستوي الموضوعي يعطي معايير واضحة وحقوق، وينصف للفلسطينيين، ولكن المشكلة بالقانون الدولي هو الجانب الإجرائي.

عمار الدويك حقوق الإنسان القضية الفلسطينية منظومة حقوق الانسان القانون الدولي

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