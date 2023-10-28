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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحركة فتح: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح،

قال الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، إنه منذ البداية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية كل الدعم لدولة الإحتلال، سواء الدعم اللوجيستي أو العسكري أو المادي، وهذا ما تم ملامسته فى كافة المناسبات.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ البداية تحدث بادين وقال من البداية أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وتقوم بالإحتياج البري، ولكن يجب أن يدرك الجميع أن قضية الإجتياح البري ليست نزهة، حيث تستطيع أمريكا وإسرائيل أن تسير كما تشاء فى قطاع غزة، لأنها لن تجد ماترديه، ولكن ستجد نارا تخرج من تحت أقدامهم، وهذا ما يخشوا.

وتابع الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول شرعنة الجريمة الإسرائيلية، معقبا: “الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه”.

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