بالكاجوال ..هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه تيشرت باللون الرمادي وتركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.





يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارته غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.