ضبط 13 طن أرز ومواد غذائية داخل مخزن بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين بالقليوبية خلال حملة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية من ضبط 13طن أرز وسكر ومكرونة داخل أحد المخازن في شبرا الخيمة للاتجار بهم في السوق السوداء، وتم التخفظ على الكمية، وتحرر محضر بالواقعة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين في بيان له إن الحملات على الأسواق مستمرة للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومحتكرى السلع الاساسية في المحافظة.

وأسفرت الحملة التي شنتها المديرية بالتسيق مع إدارة تموين حى غرب شبرا الخيمة عن ضبط أحد المخازن يحتوي على كميات كبيرة من السلع الغذائية بدون فواتير تدل على مصدرها، وقد تم تخزينها ومنعها من التداول بالأسواق بغرض الاحتكار وبيعها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وهي 3 أطنان و250 كيلو سكر، 4 أطنان أرز عريض الحبة، و100 كيلو أرز رفيع الحبة، و5 أطنان مكرونة أنواع مختلفة، و500 كيلو عدس وتم مصادرة المضبوطات.