بعد دعوة أردوغان.. مليوني تركي يحتشدون لدعم فلسطين

قالت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت، إن هناك "تظاهرة مليونية داعمة لغزة في إسطنبول دعا إليها الرئيس رجب طيب إردوغان".

وفي وقت سابق، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تكثيف إسرائيل لهجماتها على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقال الرئيس أردوغان: "على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها".

وتكثف إسرائيل ، هجماتها على غزة منذ الليلة الماضية، وقال أردوغان في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إن القصف الإسرائيلي المتزايد على غزة، والذي اشتد الليلة الماضية، استهدف مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، وعمق الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها".

ودعا الرئيس المواطنين إلى مسيرة فلسطين الكبرى التي ستعقد اليوم.