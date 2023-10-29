طريقة عمل حساء الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

تعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان من أسهل الطرق التي يمكن تقديمها للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، حيث أن طريقة عمل شوربة الشوفان رائعة وصحية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف، وتعتبر طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج وجبة متكاملة مشبعة .



وأصبحت طريقة عمل شوربة الشوفان من أكثر أنواع الشوربة شهرة خلال السنوات الماضية، فهي من أكثر الأطعمة التي يميل متبعو الحميات الغذائية لتناولها، ويتفننون في تقديمها وصفات وطرق مختلفة، وهو ما سنقوم بتقديم لكم في السطور التالية، طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج للشيف سلمي الزمر .

المقادير لعمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

½ كوب أرز أبيض

2 صدر دجاج

1 حبة بصلة صغيرة

¼ كوب شوفان

5 كوب ماء

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

3 حب قرنفل

1 حبة ليمون حامض

طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

1- قطّعي صدر الدجاج إلى مكعبات صغيرة، ضعيه في قدرعلى النار مع كوبين ماء وعندما يغلي، أضيفي حبات القرنفل

واتركيه يغلي قليلاً.

2- عندما ينضج الدجاج، قطّعي البصل ناعم وأضيفيه مع الدجاج، أضيفي الملح حسب الرغبة.

3- اغسلي وانقعي الأرز لمدة 5 دقائق ثم أضيفيه على الدجاج مع باقي الماء، غطّي القدر إلى أن ينضج وبعد 10 دقائق أغلقي

النار، واخلطيه بالمضرب اليدوي سريعاً حتى تتجانس جميع المكونات.

4- أعيدي القدر على النار، إذا أصبح ثخيناً أوالمزيج ثقيل يمكنكِ إضافة ماء لتخفيفه بعدها أضيفي الشوفان، البهار والليمون وباقي

المكونات واتركيه على النار إلى أن ينضج.