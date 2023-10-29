عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حساء الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

طريقة عمل شوربة الأرز
طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

تعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان من أسهل الطرق التي يمكن تقديمها للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، حيث أن طريقة عمل شوربة الشوفان رائعة وصحية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف، وتعتبر طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج وجبة متكاملة مشبعة .

وأصبحت طريقة عمل شوربة الشوفان من أكثر أنواع الشوربة شهرة خلال السنوات الماضية، فهي من أكثر الأطعمة التي يميل متبعو الحميات الغذائية لتناولها، ويتفننون في تقديمها وصفات وطرق مختلفة، وهو ما سنقوم بتقديم لكم في السطور التالية، طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج للشيف سلمي الزمر .

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

طريقة عمل صوابع زينب

المقادير لعمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

½ كوب أرز أبيض

2 صدر دجاج

1 حبة بصلة صغيرة

¼ كوب شوفان

5 كوب ماء

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

3 حب قرنفل

1 حبة ليمون حامض

طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج

1- قطّعي صدر الدجاج إلى مكعبات صغيرة، ضعيه في قدرعلى النار مع كوبين ماء وعندما يغلي، أضيفي حبات القرنفل

واتركيه يغلي قليلاً.

2- عندما ينضج الدجاج، قطّعي البصل ناعم وأضيفيه مع الدجاج، أضيفي الملح حسب الرغبة.

3- اغسلي وانقعي الأرز لمدة 5 دقائق ثم أضيفيه على الدجاج مع باقي الماء، غطّي القدر إلى أن ينضج وبعد 10 دقائق أغلقي

النار، واخلطيه بالمضرب اليدوي سريعاً حتى تتجانس جميع المكونات.

4- أعيدي القدر على النار، إذا أصبح ثخيناً أوالمزيج ثقيل يمكنكِ إضافة ماء لتخفيفه بعدها أضيفي الشوفان، البهار والليمون وباقي

المكونات واتركيه على النار إلى أن ينضج.

طريقة عمل شوربة الشوفان الشوفان شوربة الشوفان الأرز بالشوفان وشرائح الدجاج طريقة عمل شوربة الأرز بالشوفان حمية غذائية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

دينا رامز تنشر صورا جديدة من زفاف ابنة طارق علام | شاهد

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

موضوعات متعلقة

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل معكرونة بالجبنة والقشطة

اقتصادية ولذيذة .. طريقة عمل النجرسكو

السيسي وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

طريقة أجنحة الدجاج المقلية في الفرن

أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالفرن

طريقة عمل باذنجان بخلطة الدجاج| جديدة وغير تقليدية

ترشيحاتنا

سبب نزول "ولا تحسبن الله غافلا".. الظالم لن يفلت من العقاب

في اليوم العالمي للصدفية.. هل تسبب الإرهاق النفسي؟

تفاصيل جوائز ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة

انخفاض سعر سيارة بالسوق المصري لأول مرة.. اعرف التفاصيل

كولر يصرخ في وجه مسئولي الكاف ويتوعد صن دوانز.. ماذا حدث؟

لغياب الحيادية.. كولر يحرج رئيس الكاف بسبب مباراة الأهلي وصن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ