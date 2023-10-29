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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموافقة أو الرحيل.. الزمالك يهدد كارلوس أوسوريو لهذا السبب

أوسوريو
أوسوريو

يدرس نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إجراء تغييرات في الجهاز الفني، للكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

 

ووفقا لبرنامج +90 على قناة النهار، فإن الزمالك حال رغب في فسخ التعاقد مع أوسوريو، سيكون مطالب بدفع مستحقاته آخر شهرين البالغة 60 ألف دولار تقريبًا، بالإضافة إلى دفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 9 ملايين جنيه تقريبًا.

 

وتدرس الإدارة تغيير الجهاز المعاون للمدير الفني، وحال رفض المدرب سيتم الاتفاق معه على الرحيل على أن يتم التنازل عن شرطه الجزائي، أو استكمال مهمته مع الجهاز الجديد".

 

وتعرض فريق  الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز السادس.

نادي الزمالك حسين لبيب أوسوريو الدوري المصري الدوري

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