كلمات رومانسية .. محامي فلسطيني يكتب على كفن زوجته ويحمل رضيعته الشهيدة.. فيديو

بدلا من أن ينعما في بيتهما مثل أي زوجين شابين يتشاركا الأحلام مع طفلتهما الرضيعة، جلس زوج فلسطيني شاب حول جثة زوجته الشهيدة ليقوم باستعارة قلم لكتابة كلمات رومانسية مؤثرة ويده ترتجف صدمة على كفنها الأبيض حاملة بذراعه الأخرى رضعيته "جهاد" في كفن صغير أيضاً بأحد شوارع قطاع غزة.

كتب المحامي الفلسطيني الشاب، جهاد الكفارنة، على كفن زوجته بقلم أزرق: "بحبك يا عمري، قلبي الشهيدة تسنيم محمود، قمري وحياتي، شهيدة عمري" بينما أضاف على كفن ابنته مصرا على الكتابة على كفنهما رغم محاولة منعه ممن حوله: "بحبك يا جهاد" على أمل وصول مشاعره إليهما.

غزة اليوم

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصرف حتى الآن وفقًا لتوصيات البنتاجون فيما يتعلق بالعدوان علي قطاع غزة، حيث يعارض “البنتاجون” الهجوم البري واسع النطاق علي القطاع.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أنه “يبدو أن إسرائيل قررت تأجيل الهجوم البري واسع النطاق علي قطاع غزة، وبدلاً من ذلك مواصلة التوغلات البرية المحدودة، على الأقل في البداية، هذا يتوافق مع المقترحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤخرًا إلى نظرائه الإسرائيليين”.

وأضافت أن “توغلات الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن أصغر حجماً وأكثر تركيزاً مما كان متوقعاً في الخطط الأولية التي أبلغ عنها الإسرائيليون الأميركيين”.

وأشارت إلى أن موقف إسارئيل أثار قلق المسؤولين الأمريكيين، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن "عدم وجود أهداف عسكرية قابلة للتحقيق وأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدًا بعد لشن هجوم بري".

وذكرت “نيويورك تايمز”، أنه بالإضافة إلى نصيحة أوستن، يمكن أن تتأثر خطط إسرائيل بمفاوضات الرهائن وخلافات الرأي بين القادة السياسيين والعسكريين "حول كيفية الهجوم ومتى وحتى ما إذا كان سيتم الهجوم”.