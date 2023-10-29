وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف دور الشركات المصرية في إعادة الشبكة والانترنت لغزة..فيديو

قال وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر، إننا نعمل على عودة خدمات الإنترنت للقطاع بعد تضرر ٣٠٪ من البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "اليوم تم إعادة ربط غزة بالمسارات الدولية لخطوط الاتصالات والانترنت، وتم استئناف الخدمات بها هو متوفر على الشبكات بعد 21 يوما من القصف والدمار الذي لحق بالبتية التحتية في قطاع غزة".

وأشار وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر،: "الخدمات عادت بنسبة قليلة جدا حوالي 35% إلى القطاع ونأمل في الأيام القادمة أن تعود الخدمات"، موضحا: "وضع الشبكات يسوء يوما تلو الآخر ونحاول الأيام القادمة إصلاحها بقدر الإمكان".

وأوضح: "هناك جهود مصرية كبيرة، والشركات المصرية كان لها نصيب كبير من التدخل، وسارعت الشركات المصرية لمساعدة أهالينا في القطاع، وهذه من الأسباب الرئيسية التي دفعت الاحتلال إلى توصيل الخدمات".

