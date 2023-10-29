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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف دور الشركات المصرية في إعادة الشبكة والانترنت لغزة..فيديو

غزة
غزة

قال وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر، إننا نعمل على عودة خدمات الإنترنت للقطاع بعد تضرر ٣٠٪ من البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

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وزير الاتصالات الفلسطيني: الشبكة في غزة تضررت بنسبة 30% بسبب القصف

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رسالة من طفلة فلسطينية بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.. فيديو

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "اليوم تم إعادة ربط غزة بالمسارات الدولية لخطوط الاتصالات والانترنت، وتم استئناف الخدمات بها هو متوفر على الشبكات بعد 21 يوما من القصف والدمار الذي لحق بالبتية التحتية في قطاع غزة".

 

وأشار وزير الاتصالات الفلسطـيني، إسحاق سدر،: "الخدمات عادت بنسبة قليلة جدا حوالي 35% إلى القطاع ونأمل في الأيام القادمة أن تعود الخدمات"، موضحا: "وضع الشبكات يسوء يوما تلو الآخر ونحاول الأيام القادمة إصلاحها بقدر الإمكان".

 

وأوضح: "هناك جهود مصرية كبيرة، والشركات المصرية كان لها نصيب كبير من التدخل، وسارعت الشركات المصرية لمساعدة أهالينا في القطاع، وهذه من الأسباب الرئيسية التي دفعت الاحتلال إلى توصيل الخدمات".
 

وزير الاتصالات الفلسطـيني البنية التحتية الانترنت

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