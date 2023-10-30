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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء سفاجا يستقبل السفينة RESILLIENT LADY وعلى متنها 3451 سائحا

صوره موضوعية
صوره موضوعية

استقبل ميناء سفاجا  السفينة السياحية RESILLIENT LADY وعلى متنها 2326 سائح من جنسيات مختلفة  و1125 فرد طاقم  قادمة من ميناء بورسعيد وهى بطول 277 متر وتعتبر من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات منتظمة حيث تتكون من 17 طابقا وبها 1408 غرفة، و20 مطعما فضلا عن مجموعة من وسائل الراحة والترفيه وصالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سياحة ويقوم السياح بزيارة مدينتي الأقصر وأسوان وتغادر متجهة الى ميناء دبى وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارئ لكافة الجهات العاملة .


وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وسرعة انهاء الإجراءات واخذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح حيث تم انهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة اثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة .


كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.

إجراءات أمنية مشددة الشركات السياحية المواني المصرية هيئة موانى البحر الاحمر جنسيات مختلفة درجة الإستعداد القصوى

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