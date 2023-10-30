المحطات المائية تنتج اكثر من 15 الف ميجاوات العام الحالى

أوضحت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن زيادة الطاقة المولدة خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، لتصل الى 15458 ميجاوات بمعدل تطور بلغ 5.55% عن الفترة الماثلة في العام المالي 2022/2021 التي بلغت 14646.100 ميجاوات.

وقال المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء- خلال أعمال الجمعية العمومية للشركات برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر - إن نسبة مساهمة الشركة من إجمالي الطاقة بالشبكة الموحدة بلغت 7.15%، فيما بلغت نسبة الطاقة المستهلكة سواء كانت مساعدات او مباني خدمية او مفقودة بالمحولات 0.80%.

وأوضح أن ذلك يرجع الى بعض الاجراءات التي قامت بها الشركة خلال العامين الماضيين في المحطات التابعة لها منها أعمال الصيانة والعمرات التي قامت بها في المواعيد المحددة، و اصلاح الأعطال في أقل وقت ممكن للاستغلال الأمثل للمياه المارة عبر التوربينات والمقررة من وزارة الموارد المائية والري.

يذكر أن شركة المحطات المائية تختص بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات المائية التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية ومنها (محطة كهرباء السد العالي وخزان أسوان 1و2 وتقوم إدارة وتشغيل وصيانة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة لها وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات مع الالتزام الكامل بتعليمات المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة.

ووفقا لقرار إنشائها فتختص الشركة أيضا ببيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك إلى شركات توزيع الكهرباء بالنسبة للطاقة المرسلة على الجهود المتوسطة والقيام بأعمال الدراسات والبحوث في مجال نشاط الشركة.

وتمتلك الشركة (6) محطات توليد مائية على النحو التالي:

محافظة أسوان: 3 محطات توليد كهرباء هي (محطة توليد السد العالي بقدرة اسمية 2100 ميجا، محطة أسوان 1 وهي أقدم محطة أنشأت عام 1960 وتبلغ القدرة الإسمية 280 ميجا، محطة أسوان2 أنشأت عام 1985 القدرة الاسمية 270 ميجا).

محافظة قنا: محطة توليد كهرباء نجع حمادي (أنشأت عام 2008 القدرة الإسمية 64 ميجا)

محافظة الأقصر: محطة توليد كهرباء إسنا (وافتتحت عام 1993 والقدرة الاسمية 85 ميجا)

محافظة أسيوط: محطة توليد كهرباء أسيوط الوليدة (أنشأت عام 2018 القدرة الإسمية 32 ميجا).

و يصل إجمالي الطاقة المنتجة من ال 6 محطات حوالى 2832 ميجا.