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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الإسرائيلية تحذر من سيناريو خطير في الجبهة الداخلية لهذا السبب

صدى البلد

حذر مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة من اشتعال الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسبب إرهاب المستوطنين اليهود للفلسطينين في الداخل المحتل.

وقال مسؤولون أمنيون، بحسب موقع "ولا" العبري، إن الوضع متفجر حتى في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن العنف هناك قد يشعل المنطقة.

وأضاف الموقع العبري، أن مختلف الجهات الأمنية أشارت إلى ارتفاع حاد في مستوى الشكوك لدى الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وفي المناقشة التي حضرها ممثلون عن الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والشين بيت، بالإضافة إلى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد المسؤولون الإسرائيليون أن هذا السيناريو يعرض الاستقرار في الجبهة الداخلية للخطر.

ونقل الموقع عن مصدر أمني، قوله "الخوف الأكبر هو أن أي نزاع سوف يؤدي إلى صراع وعنف على الأرض سينتهي بإطلاق نار"، مضيفا أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن هذه القضية.

وجرى خلال الحديث القلق من موجة عمليات قادمة من اتجاه الضفة الغربية. كما تم تقديم بيانات حول "السيناريو المحتمل" الذي ستحاول بموجبه عناصر المقاومة في المناطق تنفيذ هجمات مستوحاة من "طوفان الأقصى" في مستوطنات غلاف غزة.

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