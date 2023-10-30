عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل اكتشف الصهاينة كل الممرات السرية للمقاومة واستطاعوا تدميرها؟

أنفاق المقاومة
أنفاق المقاومة

ذكرت صحف دولية عدة، أن أنفاق حماس تشكل صداعا للاحتلال الذي يقول إنه يستهدف هذه الأنفاق، لكن الواقع يقول إن الانفاق مازالت بعيدة عن يد الاحتلال.

ويقول الاحتلال إن الانفاق توجد بها أسلحة حماس ومواردها المختلفة وأنها لذلك تقوم على تدميرها.

لكن الاحتلال لم ينجح بعد في اكتشاف الانفاق السرية وممراتها الا القليل. وعلى مدار السنوات الماضية كان الاحتلال يحافظ على نفسه من حماس من الانفاق والخروج المستتر للمقاومة ضد الكيانات والتجمعات الصهيونية ببناء الجدران والعوازل الاسمنتية.

لكن عملية 7 أكتوبر لم تبدأ ولم تخرج من الأنفاق أبدا، ما أهدر أموالا طائلة صرفتها اسرائيل على مدار سنوات.

وقبل أيام قال الاحتلال إنه يضرب أنفاق حماس بقنابل اختراقية لكن الحصيلة دائما ما تكون المدنيين وليس الانفاق تحديدا.

واليوم تجاوز عدد الشهداء 8 آلاف و300 شهيد في عدد مفجع.

وقبل 10 سنوات تحديدا، في أكتوبر  سنة 2013، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف ما أسماه أول نفق هجومي ضد إسرائيل في قطاع غزة.

كان ذلك النفق بطول 800 متر، يبدأ في الحي الشرقي من مدينة خان يونس، ويمتد 100 متر داخل المناطق الإسرائيلية، وعلى عمق 20 متراً تحت الأرض وبلغ عرضه وارتفاعه متران.

لكن الإعلان الإسرائيلي عن ذاك النفق لم يتضمن العثور على آثار أسلحة أو عبوات ناسفة، كما حصل مع أنفاق صغيرة سابقة وجدت مفخخة.

فقدّر الخبراء العسكريون أن «حماس» استهدفت أن يستخدم هذا النفق لغرض «خطف جنود إسرائيليين».

كان تعليق قائد ميداني كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة «هآرتس»، آنذاك، ما نصه: «سنجعلهم يندمون على هذا الجهد الضخم ويندفعون إلى اليأس والإحباط». وحطم الجيش الإسرائيلي بالفعل هذا النفق في حينه.

لكن رغم هذا الجهد  باتت الأنفاق منتشرة على طول القطاع وعرضه، إلى حد أنهم يعتبرونها في تل أبيب «إف 35» بالنسبة لـ«حماس».

خلال السنوات العشر الماضية لاحظ الجيش الإسرائيلي أنه لم يستطع القضاء على ظاهرة الأنفاق، بل زادت واتخذت شكلاً مختلفاً تماماً. 

ففي البداية أقيمت لكي تتيح لمقاتلي «حماس» صد هجمات إسرائيلية برية، فيفاجئون هذه القوات بنصب الكمائن، ثم حددوا لها هدف خطف جنود.

أنفاق حماس للاحتلال الأنفاق أسلحة حماس ومواردها المختلفة اكتشاف الانفاق السرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

فستانها أحمر وقصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفت ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

موضوعات متعلقة

اغتيالات ودسائس.. الاحتلال يجهز ضربة كبيرة لحماس.. اعرف التفاصيل

أمريكا تهاجم عناصر موالية لإيران في سوريا

مسؤول في البنتاجون يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

أخطر اعتراف بعار إسرائيل|ذا هيل الأمريكية: الاحتلال لن يكسب حربه أبدا على غزة

نحن لا ندعم القتل|أول إشارة أمريكية لرفض مجازر الإحتلال.. وقلق بريطاني فرنسي

مظاهرات حاشدة في إسبانيا لرفض الهمجية وحرب الإبادة الإسرائيلية.. صور

أين نريد أن نكون عندما نموت.. سياسية بريطانية تفضح سياسة لندن ودعم المحتل

ترشيحاتنا

نبوءة إشعياء.. هل خراب مصر من علامات الساعة أم بشارة بزوال إسرائيل؟

سي إن إن: 75 شاحنة مساعدات تنتظر العبور من مصر إلى غزة

هل اكتشف الصهاينة كل الممرات السرية للمقاومة واستطاعوا تدميرها؟

بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق

عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية من التحليق في أجواء السلطنة

بعد فيديو الأسيرات الـ3.. اشتعال الحرب النفسية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إياد نصار: أرفض مشاركتى عضو لجنة تحكيم.. ومسلسلات الـ30 حلقة مرهقة| حوار

سبب صادم .. أديل تتوقف عن الغناء وتبكي في حفلتها

نشرة المرأة والصحة.. سمكة تباع بالأسواق تسبب الموت وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا وفوائد تناول الجبنة يوميا

فيديو

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ