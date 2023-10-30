"التنمية المحلية": توجيهات بسرعة الانتهاء من تجهيزات استقبال موسم الأمطار

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وجه المحافظين بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة باستقبال موسم الشتاء والأمطار واتخاذ التدابير كلها للحفاظ على أمن وسلامة أهلنا في المحافظات والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف "قاسم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بالمراجعة حول التجهيزات الخاصة بمعدات التعامل من شركات مياه الشرب الصرف الصحي والمرور على جاهزية ورفع كفاءة المعدات المعنية بالسحب والطرد.

معرفة الخرائط الخاصة بالأمطار

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن وزير التنمية المحلية وجه أيضا المرور بمخرات السيول والتأكد من الجاهزية لاستقبال موسم الأمطار، وسرعة الانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى المحافظات كلها، والوقوف على جاهزيتها لإدارة الأزمة.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بضرورة الربط مع شركات الكهرباء على أعمدة الإنارة، والهيئة المصرية للأرصاد الجوية لمعرفة الخرائط الخاصة بالأمطار.