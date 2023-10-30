شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار غدًا

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء يوم الإثنين استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا سقوط أمطار متوسطة علي معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية اعتبارا من فجر غدا الثلاثاء ٣١ أكتوبر.

وقررت الشركة وقف الاجازات وبدل الراحات، على أن تنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.



وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.