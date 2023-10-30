حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدا من رؤساء الاتحادات الرياضية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من الاتحادات الرياضية برئاسة هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي بداية اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن رؤساء الاتحادات الرياضية لديهم قوة شبابية كبيرة، إذ يوجد 52 اتحاد للألعاب الرياضية، والتي تعد عمود ارتكاز لأغلب النجاحات الرياضية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية حرصت خلال التسع سنوات الماضية على الاهتمام بعمل تنمية على كافة المستويات، وأيضا كان هناك اهتمام واضح بملف الرياضة وإقامة المنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب و الملاعب الخماسية والصالات المغطاة، رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مثمناً تخصيص الدستور المصري نص خاص بالرياضة لأول مرة منح استقلالية للاتحادات الرياضية، فضلاً عن جهود مبادرة حياة كريمة في اكتشاف الموهوبين بالمراكز و القرى.

من جانبه، أشاد وفد رؤساء الاتحادات الرياضية بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بما في ذلك، التي شهدتها الرياضة والبنية التحتية للملاعب الرياضية التي ساهمت في إقامة البطولات الإقليمية والعالمية على أرض مصر منها مدينة الألعاب الأولمبية، وحصول مصر على العديد من الميداليات وتشجيع المرشح الرئاسي للاعبين.

وأشار الوفد إلى أنهم حريصون على توعية الطلاب والشباب وأسرهم بضرورة بث الروح الوطنية وأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، للظهور بالشكل الأمثل للدولة المصرية.