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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة البطاطس

طريقة عمل كفتة البطاطس
طريقة عمل كفتة البطاطس

إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات سهلة وبسيطة واقتصادية؛ فنقدم لك اليوم طريقة عمل كفتة البطاطس  للشيف نجلاء محمد.

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طريقة عمل كفتة البطاطس 

كيلو بطاطس.
ربع كيلو لحمة مفرومة معصجة.
2 بيضة.
2 ملعقة كبيرة نشا.
ملعقة كبيرة بكينج بودر.
نص كوب بقسماط للخليط.
دقيق.
ملح.
فلفل أسود.
ثوم بودرة ورشة كمون.
ربع كوب لبن.


طريقة عمل كفتة البطاطس

تغسل البطاطس جيداً و تسلق في ماء به ملح و رشة كمون.
وتسلق البطاطس بالقشرة  بعد ما تم غسلها بطريقة جيدة.
ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء بعد أن تم السلق وتقشر.
ثم تهرس البطاطس ويضاف إليها القليل من الملح والفلفل الأسود والكمون و الثوم البودر ونصف  كوب  من البقسماط والنشا والبيكنج بودر.
ثم تعجن بشكل جيد حتي تتجانس المكونات.
ثم نقوم بتحضير طبق به القليل من الدقيق.
ثم نقوم بغمس اليد في الدقيق ونأخذ قطعة من العجين و تشكل على هيئة دائرة.
ثم تحشي بالعصاج وتغلق وتشكل على هيئة أصابع أو قرص.
ثم تغمس القطعة في الدقيق و تترك جانباً حتي تنتهي الكمية.
ومن الممكن أن تقلي في الزيت في هذه المرحلة ومن الممكن أن توضع في بيض وبقسماط.
يخلط البيض مع الفلفل الأسود و الملح و ربع كوب لبن.
ثم يوضع كوب من البقسماط في طبق جاف.
ثم نأخذ  الكفتة المعفرة بالدقيق و توضع في البيض ثم البقسماط.
تدخل الثلاجة نصف ساعة وتحمر  في زيت غزير.

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