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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال مش للبيع.. وليد دعبس ينفي تصريحات علاء ميهوب

صدى البلد

نفى وليد دعبس، مالك نادي مودرن فيوتشر، تصريحات علاء ميهوب، مدير الكرة بالنادي، التي أدلى بها مع الإعلامي هاني حتحوت، بشأن عرض عمر كمال عبد الواحد للبيع في شهر يناير المقبل.

وقال دعبس، خلال مداخلة مع هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عمر كمال عبد الواحد لاعب كبير.. أنا نفسي ناخد الرد من المصدر الرئيسي، ولا يوجد مصدر رئيسي غير النادي، واللاعب عقده سارٍ، ومستمر مع الفريق».

وأضاف دعبس: «مودرن فيوتشر متمسك بـ عمر كمال، ونتمنى أن يلعب معنا أكثر من موسم، وهو من الركائز الموجودة في نادي فيوتشر».

واستطرد قائلًا: «لو كان هناك عرض، سواء خارجي أو داخلي يليق بنادي مودرن فيوتشر وباللاعب؛ فأنا لن أقف في طريق اللاعب، وعمر كمال نجم من نجوم منتخب مصر من خلال نادي مودرن فيوتشر».

وأشار دعبس إلى أن إدارة نادي مودرن فيوتشر تعكف على مفاوضات؛ من أجل تجديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد.

وشدد مالك مودرن فيوتشر، قائلًا: «لن نبيع عمر كمال في يناير أو غيره، ولا توجد أي مفاوضات لرحيل عمر كمال عبد الواحد في يناير المقبل».

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