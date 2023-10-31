المركز الثقافي الروسي بالقاهرة: تخصيص عائدات لوحات معرض عالم الديكوباج لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن المركز الثقافي الروسي بالقاهرة أن الفنانين المشاركين في معرض "عالم الديكوباج" قرروا إرسال عائدات اللوحات التي ستُباع إلى الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني.

ويفتتح المعرض، بحسب بيان أصدره المركز الثقافي، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين، والأمين العام لنقابة التشكيلين الدكتور ريهام عمران والأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية شريف جاد، غدا الأربعاء، في قاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة، وينظمه ملتقى الصحبة برئاسة الفنانة سمر سمير.

وقالت الفنانة سمر سمير، وفقا للبيان، إن المعرض يقدم 80 عملا فنيا لـ 70 فنانا من محافظات مصر المختلفة، التي تتناول مشاهد من الحضارة المصرية والحضارة الروسية، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته.

وأضافت أنه تقرر إقامة 3 ورش فنية مجانية للأطفال الروس والمصريين في موضوعات الرسم والديكوباج وصناعة الورد الروسي.

كما رحب جاتين بالفنانين المصريين لتقديم إبداعاتهم بالبيت الروسي بالقاهرة، وبالتعاون مع ملتقى الصحبة للمرة الثانية بعدما نجحوا في تنظيم معرض في حب روسيا العام الماضي.