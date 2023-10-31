وكيل تعليم الغربية يوجه بضرورة التوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية

وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التأكيد على توعية وإعلام طلاب المدارس بأضرار حرق المخلفات الزراعية فوق سطح التربة الزراعية، والأمراض التي تسببها، والتي تصل إلى حالات الوفاة لأصحاب الأمراض المزمنة، وجهود الدولة في التصدي لهذه الأعمال التي تضر بالبيئة، وتضر بالصحة العامة للإنسان والمناخ.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ووجه وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الندوات والمحاضرات والأعمال الفنية، وصحف الحائط، والإذاعة المدرسية داخل المدارس، والتي تتناول أضرار حرق المخلفات الزراعية فوق سطح التربة الزراعية، كحرق مخلفات قش الأرز وحطب القطن والمخلفات الزراعية الأخرى، وما يمكن أن يسببه ذلك في حدوث أمراض صحية خطيرة، خاصة أمراض الصدر لكل من الزراع وسكان المحافظات المجاورة من الدخان المتصاعد من عملية الحرق لتلك المخلفات الزراعية.



مؤكداً أن حرق المخلفات الزراعية يؤدى إلى تدهور محاصيل الخضر القائمة وكذلك أشجار الفاكهة المستديمة، بالحقول المجاورة، وتلوث الهواء الجوي بالغازات، مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين وغيرها، والقضاء على الطيور، وموت جميع الكائنات الحية المفيدة للتربة الزراعية والتي تزيد من خصوبتها، وحرق المادة العضوية بالطبقة السطحية من التربة الزراعية، وانخفاض خصوبة الأراضي الزراعية.