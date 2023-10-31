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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كامل الوزير: توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA 2023 من القاهرة والمحافظات

مؤتمر وزير النقل
مؤتمر وزير النقل

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن معرض TransMEA 2023  سيشهد اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق وغرب النيل، والخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولانش بحري “تحيا مصر فيبر جلاس”.


وأضاف أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يومياً (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا)، وذلك من “الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة”.

وفى النهاية، وجه وزير النقل الدعوة الدعوة لجميع المستثمرين الدوليين والمحليين المهتمين بصناعة النقل لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال النقل.

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