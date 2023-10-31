مساعد وزير الخارجية الأسبق: غالبية الآراء تؤكد انتهاء نتنياهو سياسيا

أكد السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي له توقعان، الاول وهو رآي الأغلبية ويؤكد انتهاء مستقبله السياسي بسبب الائتلاف الحكومي الذي يتولى رئاسته والذي اوصل الأمور إلى هذا الحد في الداخل، فضلا عن عدم قدرته في صد هجمات 7 اكتوبر .

واضاف في لقاء مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، أن هناك احتمال آخر وهو ضئيل ان السياسة الاسرائيلية والائتلاف بين الأحزاب ممكن أن يمنحه فرصة ضئيلة للبقاء في الحكم.

وتابع أن نتنياهو عند تشكيله مجلس الحرب المصغر دعا فيه عضو الحكومة الإسرائيلية المصغرة بيني غانتس، فهو بذلك حاول ادخال المعارضة في دائرة الحكم في إسرائيل .