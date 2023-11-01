رومانيا: 3 مواطنين محتجزون كرهائن في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الأربعاء، أن هناك مواطنين رومانيين آخرين من بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ليصل إجمالي عدد الرهائن الرومانيين إلى ثلاثة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت الوزارة إن سفارة رومانيا في تل أبيب وقنصليتها في حيفا على اتصال مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذا الأمر.

وأضافت الوزارة أن الرهائن الثلاثة لديهم الجنسية الرومانية الإسرائيلية المزدوجة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تأكد مقتل ما لا يقل عن خمسة مواطنين رومانيين، جميعهم يقيمون في إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية المزدوجة.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنه تم إبلاغ الوسطاء أن المقاومة ستفرج عن عدد من الرهائن الأجانب خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو عبيدة: “أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة”.