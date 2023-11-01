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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ المقاومة تستهدف أسدود وعسقلان المحتلتين.. وصافرات الإنذار تدوي

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في مستوطنات

بعد هدوء لمدة 11 ساعة، دور صفارات الإنذار  في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بينما يتم إطلاق وابل من الصواريخ من غزة نحو جنوب إسرائيل.

 

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يتم سماع التنبيهات في مواقع متعددة، بما في ذلك مدينتي عسقلان وأسدود الساحليتين، وعدد من البلدات والمجتمعات المحيطة.


ولا توجد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو الأضرار.

وقبل قليل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بخسارة العديد من القتلى والجرحى حلال خلال العمليات البرية الأخيرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له اليوم الأربعاء،: "خسائرنا خلال عملياتنا البرية في غزة مؤلمة وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا".

وأضاف: "أبلغنا عائلات 326 جنديا بمقتلهم منذ 7 أكتوبر".

كما أشار جيش الاحتلال إلى أنه تم إبلاغ عائلات 240 مخطوفا، مؤكدا أن الرقم يزيد بسبب صعوبة الوصول للمعلومات.

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