إمام عاشور .. أحمد حسن يعلن تشكيل الأهلي أمام صن داونز

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تشكيل فريق الاهلي لمواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز محمد الشناوي أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة- علي معلول أليو ديانج مروان عطية - امام عاشور حسين الشحات - كهربا بيرسي تاو".

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، لمواجهة صن داونز في إيابالدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وظهرت حالة من التركيز علي وجوه لاعبي الأهلي لدي وصولهم إلي الملعب .

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوربالأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقمالبرتقالي.



