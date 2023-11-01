لازم تكون مؤثرة مش ضحك على النفس.. إبراهيم عيسى: حملات المقاطعة سلاح شرعي

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على حملات المقاطعات لمنتجات الشركات التي تحمل الأسماء الأجنبية في السوق المصرية قائلا: "المقاطعة وسيلة محترمة وشرعية ومن حق أي حد يقاطع ويدعوا للمقاطعة وده حق شرعي وسلاح المقاطعة ينجح أحيانا ويفشل أحيانا ولكنه سلاح سلمي ومعبر وربما يؤثر".

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كل الشركات التي تعمل في مصر هي مصرية ولكنها تعمل اسم المنتج الأجنبي فقط وحينما يتم مقاطعتها يتضرر المصريين البسطاء الذين يدفعون الضرائب والتأمينات من أعمالهم، مطالبا بالتأكد من طبيعة الشركة أو المؤسسة التي يتم مقاطعتها.

ووجه ابراهيم عيسى، رسالة إلى المصريين قائلا: "الشركات اللي في مصر ده مصرية ووخدة اسم الخواجة بس.. وأنت بتقاطع فيها مصريين غلابة وهما مصريين بيدفعوا ضرائب وتأمينات من أعمالهم، وقاطع براحتك بس الاول اتأكد أن المقاطعة مؤثرة مش وهمية وضحك على النفس"، موضحا أن اسرائيل تكذب على كل العالم بينما العرب يكذبوا على أنفسهم,





