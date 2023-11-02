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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غنى الأمم وفقرها.. كتاب يكشف دور الحكومات في توفير البنية التحتية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (غنى الأمم وفقرها... لماذا بعضها غني جداً وبعضها فقير جداً؟) تأليف: ديفيد لانديز، ترجمة: هدى عبد الفتاح الكيلاني.

كتاب لرجل الاقتصاد والمفكر الاجتماعي البريطاني ديفيد لانديز، صدر عام 1998، وحظي بشهرة واسعة كونه يقدم تحليلاً شاملاً لأسباب التفاوت في الثراء والفقر بين الدول. يعدّ الكتاب دراسة مفصلة لعوامل التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها الدول النامية. كما يركز على أهمية السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز التنمية والحد من الفقر.
يبحث الكتاب في دور الحكومات والسياسات العامة في توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، ويتناول موضوعات مثل العولمة وتأثيرها على التفاوت الاقتصادي بين الدول، ويتساءل عن كيفية تحقيق التوازن بين الفوائد العالمية والتحديات المحلية.
بشكل عام، ترك الكتاب بصمة في دراسة التنمية والاقتصاد الدولي كونه يشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتحسين السياسات الاقتصادية لتحقيق التقدم والازدهار في دول العالم.

كتاب (غنى الأمم وفقرها... لماذا بعضها غني جداً وبعضها فقير جداً؟) تأليف: ديفيد لانديز، ترجمة: هدى عبد الفتاح الكيلاني. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة غنى الأمم وفقرها ديفيد لانديز هدى عبد الفتاح الكيلاني

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