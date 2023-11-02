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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مخيم بساطة بنويبع يحصل على المركز الثاني في مبادرة المشروعات الخضراء

المحافظ يكرم الغمراوي
المحافظ يكرم الغمراوي



كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، المهندس شريف الغمراوي رئيس مجلس إدارة مخيم بساطة بنويبع وذلك لحصوله علي المركز الأول علي مستوي المحافظة والثاني علي مستوي الجمهورية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

وفي نفس السياق هنأ المحافظ علي حصول المخيم علي شهادة المفتاح الأخضر للسنة الثانية علي التوالي والتي تمنحها مؤسسة التعليم البيئي وهي من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التي تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

 

من جانبه سلم الغمراوي خطاب شكر لمحافظ جنوب سيناء لتحقيق هذا الإنجاز ودعم المحافظ لتلك المشروعات البيئية، لافتا ان مخيم بساطة هو اول مخيم سياحي يحصل علي هذه الشهادة للمرة الثانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا والثالث في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

 

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز العالمي تأكيدا علي مسيرة مصر بقطاعيها الحكومي والخاص في الحفاظ علي البيئة و تواكبا مع سياسة الدولة المصرية وتتويجا لجهود القطاع الخاص بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، للحفاظ علي البيئة للأجيال الحالية والقادمة.

 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

جنوب سيناء فودة تكريم بساطة نويبع

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