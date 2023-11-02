هبة جمال الدين: استهداف الأطفال والنساء مقصود لتفريغ غزة من الأجيال المقبلة

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن استهداف الأطفال والنساء مقصود لتفريغ القطاع من الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أمام أزمة ضمير إنساني.

وقالت هبة جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يعني أننا أمام مخطط أكبر من غزة، لافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي ينفذ حربه بذريعة القضاء على حماس.

وتابعت المتخصصة في الشئون الإسرائيلية أن أصوات المعارضة للحرب الإسرائيلية ترتفع الآن في الغرب، موضحة أن الموقف الآن هو اصطفاف دولي ضد العالم العربي.

المقاومة الفلسطينية

وأشارت هبة جمال الدين، أن حركة حماس مع المقاومة الفلسطينية وخلعت ثوبها التي تتحدث عنه الدول الغربية وفكرة الإرهابية والإسلامية، وتدافع عن القضية الفلسطينية، ضد العدوان الإسرائيلي.