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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أثار قرار البحرين بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، العديد من التساؤلات والتعليقات في الأوساط الدولية. وفي هذا التقرير سنلقي نظرة عميقة على هذا القرار وتأثيره على العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

البحرين إسرائيل العلاقات مجلس النواب البحريني ليبيا البترول والغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

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