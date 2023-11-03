فعلها الأشقاء| ضربة عربية ضد الاحتلال.. قطع علاقات وطرد السفير ووقف البترول والغاز.. وأول رد من إسر.ائيل

أثار قرار البحرين بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، العديد من التساؤلات والتعليقات في الأوساط الدولية. وفي هذا التقرير سنلقي نظرة عميقة على هذا القرار وتأثيره على العلاقات بين البحرين وإسرائيل.