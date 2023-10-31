فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

في العالم المليء بأحداث كرة القدم والمنافسات الشرسة، وبالأخص في الساحرة المستديرة، تزخر مواقع الإنترنت بالمعلومات والأخبار حول الأحداث الأكثر إثارة. ومن بين هذه الأحداث، تأتي جوائز "بالون دور" كواحدة من أبرز الأحداث السنوية التي ينتظرها عشاق الكرة الذهبية على مدار العام. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أبرز اللحظات والتفاصيل التي شهدها حفل "بالون دور" عام 2023.