6 أطعمة عليك تناولها للوقاية من أمراض القلب

أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب هو النظام الغني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والدواجن والأسماك والزيوت النباتية.

ووفقا لما جاء في موقعstarhealth من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن مع تناول الكحول المعتدل والاستهلاك المحدود للحوم الحمراء والمعالجة والحد من تناول الأطعمة والمشروبات المكررة مع إضافة السكر والصوديوم للوقاية من أمراض القلب.

عين الجمل

الجوز مصدر غني بحمض ألفا لينولينيك، وهو أحد الأحماض الدهنية البارزة أوميجا 3 وتناول الجوز يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

ويشير الباحثون إلى أن المكسرات بشكل عام، والجوز بشكل خاص، تخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة.

وفي دراسة بريديميد ارتبط ارتفاع استهلاك زيت الزيتون بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وإجمالي أمراض القلب والأوعية الدموية.

استخدام زيت الزيتون كبديل للسمن والمايونيز والزبدة ودهون الألبان قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

وفقًا للأبحاث، فإن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15% وأمراض القلب التاجية بنسبة 21%.

فاكهة حمضية

تحتوي ثمار الحمضيات على العديد من المكونات التي تساعد في صحة القلب وقد تساعد الألياف القابلة للذوبان والفلافونويد في رفع نسبة الكوليسترول الحميد (HDL) مع خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية .

تساعد هذه الفواكه، وخاصة البرتقال، على خفض ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، واستهلاك الحمضيات بشكل منتظم قد يقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال والنساء، وخاصة الاحتشاء الدماغي.

وفقا للباحثين، فإن الهسبيريدين، وهو فلافونويد ومضاد للأكسدة موجود في عصير البرتقال، يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب.

سمك السالمون

السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل بشكل فعال من ضغط الدم وتمنع التجلط.

تناول حصتين من سمك السلمون أسبوعيًا يقلل من خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية بمقدار الثلث.

تونة

التونة، مثل السلمون، تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية . وهذا يساعد في خفض مستويات أحماض أوميجا 6 الدهنية والكوليسترول الضار الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين.

تشير الأبحاث إلى أن تناول المزيد من أحماض أوميجا 3 الدهنية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.

الخوخ والبرقوق

للخوخ دور مفيد في صحة القلب. أنها تقلل من أضرار الإجهاد التأكسدي وتحمي الشرايين.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Pharmaceutical Biology، قد يساعد البرقوق في تنظيم البكتيريا المعوية، مما يخفض بشكل فعال مستويات الكوليسترول الإجمالية.

