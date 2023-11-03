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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق : شيكابالا أفضل لاعب دربته .. تفاصيل

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات البرتغالي إيناسبو مدرب الزمالك السابق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : البرتغالي إيناسيو مدرب الزمالك السابق: شيكابالا افضل لاعب دربته في الزمالك، لاعب رائع و مميز و اعتقد انه سيكون له أدوار إدارية في النادي لان الزمالك بيته و الجمهور تعشقه و تحبه و هو ايضا يعشق الجمهور 🏹.

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا

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