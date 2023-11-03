بعد استبعادهم من مباراة زد.. الزمالك يستدعي بدلاء فتوح ومحمد صبحي والزناري

استدعى الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أوسوريو، الثلاثي عبد الرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام “بيسو”، لقائمة الفريق؛ لخوض مباراة زد، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك "استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من قائمة الزمالك أمام زد، واستدعاء عبد الرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو"

كان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك والجهاز الفني قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من القائمة التي ستخوض مباراة زد.

جاء ذلك بسبب خروجهم من معسكر الفريق ليلة أمس، دون الحصول على إذن، وأبلغ إداري الفريق، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالأمر.

يلتقي نادي الزمالك نظيره زد، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.