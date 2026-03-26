وفاة والدة وزير الزراعة.. موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء بالشيخ زايد

نعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى، والدة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي وافتها المنية فجر اليوم، داعيةً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الإيمان على طريق الكافوري بمنطقة كينج مريوط في الإسكندرية، على أن يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتقدمت الوزارة، ممثلة في قياداتها وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، بخالص التعازي والمواساة إلى الوزير وأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبها ، نعت النقابه العامه للفلاحين، برئاسة حسين عبدالرحمن ابوصدام ببالغ الحزن والأسى، والدة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، التي وافتها المنية فجر اليوم الخميس.

واضاف ابوصدام في بيان له اليوم أنه بالأصالة عن نفسه وبالانابه عن جموع الفلاحين ينعي ببالغ الحزن والاسي والدة وزير الزراعة علاء فاروق ويتقدم بخالص العزاء والمواساة للسيد الوزير ولأسرته الكريمه

جدير بالذكر أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الإيمان بمنطقة "كينج مريوط" بالإسكندرية، على أن يُوارى الجثمان الثرى بمقابر الأسرة.

ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء مساء السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة