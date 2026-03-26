الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جنرال إيراني: الحرب البرية ستكون خطيرة على العدو وستكلفه الكثير

تصعيد عسكري واسع
أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، في تصريحات عاجلة، أن أي حرب برية محتملة ستكون "خطيرة على العدو وستكلفه الكثير"، في رسالة واضحة تحمل طابع التحذير والتهديد المباشر لأي طرف يعتزم التصعيد العسكري ضد إيران. 

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في المنطقة بعد سلسلة من الهجمات والاغتيالات التي استهدفت عناصر حيوية في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى التصعيد الأخير في المجال العسكري بين طهران وإسرائيل، ما يزيد من المخاوف الإقليمية والدولية من اندلاع صراع أوسع.

 

تصعيد عسكري

تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية تأتي لتؤكد على جاهزية إيران للتصعيد العسكري في حال تعرضها لأي تهديد مباشر، خاصة في ظل النزاع المستمر مع إسرائيل الذي شهد خلال الفترة الماضية تبادل الضربات الجوية والاغتيالات. 

كما تشير إلى أن الجيش الإيراني يعتمد على قوة برية كبيرة ومتطورة يمكنها أن تلحق خسائر فادحة بالعدو، وهو ما يمثل رسالة ردع واضحة. 

وقد ركزت التصريحات على أن أي حرب برية ستكون "مكلفة" للعدو، في إشارة إلى الخسائر المحتملة في الأرواح والمعدات، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية التي قد تصاحب مثل هذا التصعيد.

هذا التحذير يأتي أيضًا في وقت حساس على الصعيد الإقليمي والدولي، إذ تتابع القوى الكبرى عن كثب التطورات على الأرض، خاصة مع احتمالية تأثير أي صراع محتمل على تدفقات النفط في مضيق هرمز وتأمين طرق الشحن البحري في الخليج العربي. 

وقد سجلت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التحركات العسكرية الإيرانية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز مواقع الحرس الثوري، وتطوير قدرات الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تدريبات برية مشتركة مع حلفاء إيران الإقليميين.

الرسالة العسكرية الإيرانية لم تكن موجهة لإسرائيل فقط، بل تحمل في طياتها تحذيرًا للخليج والدول الغربية من التدخل العسكري المباشر أو دعم أي عمليات هجومية ضد الأراضي الإيرانية. 

ويرى خبراء عسكريون أن إيران تسعى من خلال هذه التصريحات إلى رفع مستوى الردع النفسي والمعنوي، بما يضمن أن أي طرف يفكر في تصعيد النزاع سيعيد حساباته قبل اتخاذ أي خطوة.

من الناحية الاستراتيجية، يشير هذا الإعلان إلى أن إيران تعتمد على مزيج من القوة التقليدية للجيش الإيراني والقوة غير المتكافئة للحرس الثوري، وهو ما يمنحها قدرة على شن هجمات مضادة تؤدي إلى خسائر كبيرة للعدو.

وتؤكد التصريحات أن القيادة الإيرانية مستعدة لكل السيناريوهات، سواء كانت حربًا محدودة أو صراعًا أوسع، مع التركيز على تحقيق الردع الاستراتيجي.

الخليج إيران إسرائيل الجيش الإيراني الحرب مع إيران

