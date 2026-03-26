قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف عودة عدد من اللاعبين الراحلين عن الأهلي .. من هم؟
«أكسيوس»: البنتاجون يستعد لتوجيه الضربة القاضية في الحرب مع إيران
جنرال إيراني: الحرب البرية ستكون خطيرة على العدو وستكلفه الكثير
التعليم العالي: إدراج 21 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2026
وفاة والدة وزير الزراعة.. موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء بالشيخ زايد
فيضانات عارمة في نيروبي تهدد بانهيار سد في كينيا
القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر والسعودية
هل يجب تبييت النية فى صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
الذهب يتراجع عالمياً اليوم الخميس .. وترقب لتغير الأسعار خلال ساعات
الفروق الكبيرة في الرواتب.. عصام الحضري يكشف سر مشاكل النادي الأهلي
وزير التعليم يعتمد ضوابط توزيع متحصلات مصروفات المدارس الرسمية للغات
إجازات وراحات إضافية.. امتيازات جديدة يقرها قانون العمل للمرأة بخلاف الحضانة للأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

«أكسيوس»: البنتاجون يستعد لتوجيه الضربة القاضية في الحرب مع إيران

القسم الخارجي

أفادت مصادر “أكسيوس” الأمريكية بأن البنتاجون يستعد لتطوير مجموعة من الخيارات العسكرية الواسعة ضد إيران، في إطار ما وصفته بـ "الضربة القاضية" المحتملة، في حال فشل الدبلوماسية وازدياد التوترات في المنطقة. 

وأوضحت المصادر أن هذه الخيارات قد تشمل استخدام القوات البرية الأمريكية، بالإضافة إلى حملة قصف واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، بما يمثل تصعيدًا واضحًا في التهديد العسكري لطهران.

 

أزمة مضيق هرمز

تأتي هذه التحضيرات بعد سلسلة من التطورات الأخيرة التي زادت المخاطر في المنطقة، من بينها استمرار إغلاق مضيق هرمز، وعرقلة حركة الشحن البحري، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات الدبلوماسية مع إيران حول برنامجها النووي. 

وأكدت المصادر أن تصعيدًا عسكريًا ضد إيران قد يصبح أكثر احتمالًا إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات، مما يعكس ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران.

كما كشفت المصادر أن الجيش الأمريكي أعد خططًا لعمليات برية في عمق الأراضي الإيرانية، بهدف تأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو الهدف الذي يشير إلى خطورة أي مواجهة برية محتملة في الأراضي الإيرانية، وقدرتها على إشعال صراع شامل في المنطقة. 

ويعكس ذلك استعداد الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل ليس فقط الضربات الجوية بل والتوغل البري، ما يضع إيران في مواجهة تحديات استراتيجية كبيرة.

 

تهديدات متبادلة

يأتي هذا التحرك في ظل تصعيد متبادل، حيث سبق لإيران أن أعلنت عن جاهزية قواتها البرية وقدرتها على التسبب بخسائر كبيرة للعدو، في رسائل تهديدية واضحة بعد اغتيالات عناصر في الحرس الثوري الإيراني.

ويشير محللون عسكريون إلى أن أي تدخل بري أمريكي سيزيد من تعقيد المعادلة في المنطقة، خصوصًا مع وجود قواعد عسكرية أمريكية في الخليج العربي وقربها من المناطق الإيرانية الحيوية.

من الناحية الدبلوماسية، تعكس هذه التحضيرات الأمريكية رسالة ضغط واضحة على إيران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن في الوقت نفسه فإنها تزيد من المخاطر على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وعلى الأمن الإقليمي بشكل عام.

كما تشير إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن تحقيق ردع استراتيجي عبر توجيه رسائل عسكرية واضحة لطهران، مع الاحتفاظ بخيارات متعددة على الطاولة لردع أي تصعيد غير محسوب.

إيران البنتاجون أكسيوس الضربة القاضية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

