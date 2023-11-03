من استاد القاهرة.. مصطفى شلبي يؤازر الزمالك أمام زد

تواجد مصطفى شلبي، جناح فريق الزمالك، في استاد القاهرة الدولي؛ لمؤازرة الأبيض، في لقاء زد، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن اللقاء؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي السابقة، وهي كدمة في القدم.

و يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .