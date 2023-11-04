إجماع داخل إدارة الزمالك على تجميد ثلاثي الفريق لنهاية الموسم.. من هم؟

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف إدارة الزمالك من ثلاثي الفريق بعد الانسحاب من المعسكر.

وكتب عبر تويتر: "إدارة الزمالك تعلن في اجتماع الغد عن تجميد الزناري وفتوح وصبحي لنهاية الموسم".

كان جهاز الزمالك، قرر استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لاعبي الفريق، من القائمة التي ستشارك في مباراة زد، التي انطلقت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار الاستبعاد؛ بسبب خروج الثلاثي من معسكر الفريق، دون الحصول على إذن سابق.

وبناءً على ما حدث؛ قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة - بالتنسيق مع الجهاز الفني - استبعاد الثلاثي من قائمة المباراة نهائيا؛ بسبب عدم الالتزام، مع استدعاء الثلاثي عبد الرحمن نفاد، حارس المرمى، وعمرو السيسي، ومحمد حسام (بيسو) لقائمة المباراة، بدلًا منهم.

ويمتلك الزمالك 8 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، في حين يمتلك زد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.