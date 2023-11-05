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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شبورة كثيفة على طرق القليوبية وتحذيرات للسائقين.. صور

شبورة مائية
شبورة مائية

شهدت الطرق الزراعية والسريعة بمحافظة القليوبية شبورة مائية كثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مما أدى الى حجب الرؤية لمسافات طويلة، فيما ناشد المرور السائقين للانتباه والالتزام بالسرعة المقررة تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث نتيجة لظهور الشبورة المائية.

وطالبت إدارة مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

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القليوبية الطرق الزراعية الادارة العامة للمرور الطريق للسيارات الشبورة المائية

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