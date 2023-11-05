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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرحتي لا طعم لها.. داوود حسين يحتفل بعيد ميلاده في المقابر

داوود حسين
داوود حسين

احتفل الفنان داوود حسين، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد 5 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ65، أمام قبري زميليه الفنانة انتصار الشراح، وسمير سعيد. 

ونشر داوود حسين، صورة له داخل المقابر، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، مشيرا إلى أن ذكرى ميلاده أصبحت حزينة لأنها كانت تتزامن مع عيد ميلاد صديقيه الراحلين. 

داوود حسين 

وكتب داوود حسين، في تعليقه على الصور عبر إنستجرام: «الخامس من نوفمبر .. كانت تحمل .. بالنسبة لي ذكرى جميلة لأنها كانت العامل المشترك بيني و بين اعز أصدقائي .. اختي المرحومة انتصار الشراح و اخي المرحوم سمير سعيد .. منذ وفاتهما أصبحت فرحتي بيوم ميلادي لا طعم لها». 

وأضاف داوود حسين: «هذا العام و بعد المجازر الوحشية الصهيونية على إخواننا في فلسطين .. أصبحت الفرحة معدومة .. لا تهنئوني .. بل قدموا لي الهدية متمثلة بقراءة سورة الفاتحة و اهدائها الى أرواح احبتي و الشهداء في فلسطين الحبيبة».

 

أحدث لقاءات داوود حسين

وكان الفنان داوود حسين، قد أكد خلال حواره ببرنامج “هنيدي شو” المذاع عبر فضائية “المحور”: “تعلمت اللهجة المصرية علشان بحبكوا”.

وتابع داوود حسين: «أنا أحب الملعب الهندي.. ووأنا صغير دايما بتابع هندي.. وبقعد ثلاث أو أربع مرات فى الأسبوع أتفرج عليهم.. وأما تكلمنا عن فيلم عندليب الدقي حبيت الموضوع علشان فيه هندي».

ومن جانبه، قال الشاعر أيمن بهجت قمر: “هقول سر محدش يعرفه.. أغنية أنتي اللي طلبتي تطلقي هي من تلحيني.. ولكن استعنت باسم ملحن صديق علشان ميكتبوش أني بلحن”.

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