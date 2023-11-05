اليوم.. جهاز العبور الجديدة يتلقى طلبات قطع الأراضي المطلوب توفيق أوضاعها بجمعية الأمل

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأحد 5-11-2023، في تلقي طلبات توفيق أوضاع 28 قطعة أرض في منطقة "باسم العشري - خط 3 - جمعية الأمل" بالعبور الجديدة، حيث من المقرر أن يقوم ملاك هذه القطع بالتوجه إلي "جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة" ، و معهم أصل المستندات لاستكمال الإجراءات والسداد ، و التوقيع على الإقرارات اللازمة.

توفيق أوضاع 106 قطعة ، مقسمة إلى 4 مجموعات مختلفة.

ويقوم "جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة" خلال شهر نوفمبر الحالي بتوفيق أوضاع 106 قطعة ، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات مختلفة ، حيث تبدأ المجموعة الأولى اليوم الأحد ال 5 من نوفمبر الجاري وتضم 28 قطعة، والمجموعة الثانية يوم الاثنين ال 6 من نوفمبر وتضم 32 قطعة، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الـ 7 من نوفمبر وتضم 22 اسم، والمجموعة الرابعة يوم الأربعاء ال 8 من نوفمبر وتضم 24 اسم.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي

1- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع.

2- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد ، و في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.

شرائح المساحات

1- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها.

2- المساحه من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.

3- المساحه أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها .

و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.