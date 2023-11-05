عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. جهاز العبور الجديدة يتلقى طلبات قطع الأراضي المطلوب توفيق أوضاعها بجمعية الأمل

صدى البلد

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الأحد 5-11-2023، في تلقي طلبات توفيق أوضاع 28 قطعة أرض  في منطقة "باسم العشري - خط 3 - جمعية الأمل" بالعبور الجديدة، حيث من المقرر أن يقوم  ملاك هذه القطع بالتوجه إلي  "جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة" ، و معهم أصل المستندات لاستكمال الإجراءات والسداد ، و التوقيع على الإقرارات اللازمة.

توفيق أوضاع 106 قطعة ، مقسمة إلى 4 مجموعات مختلفة.

ويقوم  "جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة" خلال شهر نوفمبر الحالي بتوفيق أوضاع 106 قطعة ، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات مختلفة ، حيث تبدأ المجموعة الأولى اليوم الأحد ال 5 من نوفمبر الجاري وتضم 28 قطعة، والمجموعة الثانية يوم الاثنين ال 6 من نوفمبر وتضم 32 قطعة، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الـ 7 من نوفمبر وتضم 22 اسم، والمجموعة الرابعة يوم الأربعاء ال 8 من نوفمبر وتضم 24 اسم.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي

1- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية وصورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع.
2- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد ، و في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد، وأيضًا شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.
شرائح المساحات

1- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها.
2- المساحه من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.
3-  المساحه أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها .
و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.

مدينة العبور الجديدة باسم العشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

سوق سوداء .. شخص يجمع 25 مليون جنيه من المصريين العاملين بالخارج

الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بالوقف الفوري لقصف غزة

تحرك حاسم للناخبين العرب.. تحذيرات لبايدن من خسارة الانتخابات بسبب دعم إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق: سنخسر الحرب أمام حماس إذا حدث هذا الأمر

قرارات عاجلة في التهام حريق لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية بالجيزة

رئيس الشيوخ يعترض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أجمل نساء عصرها.. الأميرة فوزية تسببت في أزمة بين مصر وإيران ما القصة؟

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ