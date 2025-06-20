الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة ..أجواء شديدة الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة يشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً.

الملاحة البحرية

وتابعت الأرصاد أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 درجة، والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة، الصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة الصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 40 درجة، الصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة، الصغرى 26 درجة.