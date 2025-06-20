أمريكا السبب.. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل

أعلنت شركة هوندا الأمريكية عن استدعاء واسع يشمل ما يقرب من 260,000 سيارة من طرازات أكيورا MDX، وهوندا بايلوت، وأكيورا TLX بسبب مشكلة خطيرة في دواسة الفرامل قد تؤثر بشكل مباشر على سلامة القيادة، وفقًا لما نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

تفاصيل الاستدعاء: السيارات المتأثرة والطرازات

يشمل الاستدعاء تحديدًا:

هوندا بايلوت: موديلات من 2023 إلى 2025

أكيورا MDX: موديلات من 2023 إلى 2025

أكيورا TLX: موديلات من 2021 إلى 2025

وبلغ العدد الإجمالي للسيارات المتأثرة 260 ألف وحدة، جميعها تم تصنيعها في الولايات المتحدة.

الخلل: دبوس محور دواسة الفرامل مفقود

السبب وراء هذا الاستدعاء يعود إلى خلل في عملية التجميع، حيث تم تركيب بعض دواسات الفرامل دون وتد التثبيت الذي يثبت دبوس المحور في مكانه.

قد يسمح هذا الخلل للدواسة بالتحرك من موضعها الصحيح، مما يُقلل من فاعلية الفرامل أو يمنع السائق من تشغيلها بشكل مناسب في الحالات الطارئة.

ووفقًا لـ NHTSA، فإن الحركة الجانبية غير المرغوب فيها للدواسة قد تؤدي إلى ضغط غير مقصود أو تأخير خطير في الاستجابة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على السائق والركاب والمارة.

حتى الآن، لم تسجل أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا العيب، بينما تلقت هوندا مطالبتين فقط بالضمان تتعلقان بالمشكلة، وهو ما قد يفسر التدخل المبكر في المعالجة قبل تفاقم الوضع.

الأجزاء المعيبة تم تصنيعها في الولايات المتحدة، حيث كان المورد يستعد لنقل الإنتاج إلى المكسيك.

وفي إطار التحضير، قام بتوظيف عدد كبير من العمال الجدد لبناء مخزون احتياطي من قطع الغيار، لكن هؤلاء العمال لم يتلقّوا التدريب الكافي، مما أدى إلى إغفال خطوات حيوية في عملية التجميع مثل تثبيت المسامير الخاصة بدواسة الفرامل.

المشكلة تفاقمت بعد أن تعطل نظام فحص الجودة بالمصنع لفترة، دون تدخل فعال لاستئناف عمليات المراجعة اليدوية، مما سمح بمرور الخلل دون اكتشافه في الوقت المناسب.