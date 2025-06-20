قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يستهدف المقر الرئيسي لمنظمة الأبحاث النووية الإيرانية
آداب دخول المسجد يوم الجمعة وأهم السنن فيه
أسيوط.. تسليم دفعة من معدات برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الثروة الحيوانية
لإجلاء مواطنيها.. أستراليا تعلن نشر عسكريين وطائرات في الشرق الأوسط
حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
وزير الخارجية: يجب استنفاد جميع المسارات بشأن البرنامج النووي الإيراني
150 مليون جنيه.. الأهلي يفرط في مكاسب تاريخية بكأس العالم للأندية
قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
قائد الحرس الثوري في جنوب طهران: دمرنا مسيرتين بمنطقة مصفاة طهران الليلة الماضية
كواليس سقوط المتهم بالتحرش بـ السيدات في أتوبيس الطالبية
البرلمان الإيراني: إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة مفاجأة
عراقجي: طهران ليست مستعدة للتفاوض طالما الهجمات الإسرائيلية مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البرلمان الإيراني: إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة مفاجأة

إيران
إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس لجنة الأمن القومي بـ البرلمان الإيراني، قال إنه إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة ستكون مفاجأة استراتيجية.


وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أنه على واشنطن أن تعلم أن مصالحها في المنطقة لن تكون آمنة، وأن انخراط واشنطن ضدنا سيسرع وتيرة طردها عسكريا وأمنيا من المنطقة.

وكذبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ادعاءات إسرائيل بشأن استهداف مستشفى سوروكا في بئر السبع بصاروخ أمس.

وأوضحت البعثة "إن إيران ترفض رفضا قاطعا ادعاء النظام الإسرائيلي الكاذب بشأن استهداف مستشفى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأكدت البعثة الإيرانية أن إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها إيران دقيقة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي، وأنها لا تستهدف إلا المنشآت التي شاركت بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي أو دعمته، مشددة على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ولا تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدفت إيران صباح أمس مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل ، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع المواجهة المفتوحة بين الطرفين قبل أسبوع. ووصفت إسرائيل الهجوم الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادية بالمتعمد.

القاهرة الإخبارية البرلمان الإيراني إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

الاهلي

بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

الإمارات - علم

وزارة جديدة للتجارة الخارجية.. محمد بن راشد يعلن بعض التغييرات في حكومة الإمارات

المتحدث باسم الكرملين

الكرملين يحذر من استخدام أمريكا لأسلحة نووية تكتيكية في إيران

ارشيفي

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 6 أشخاص نتيجة الضربة الإيرانية في بئر السبع

بالصور

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

أمريكا السبب.. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد