البرلمان الإيراني: إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة مفاجأة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس لجنة الأمن القومي بـ البرلمان الإيراني، قال إنه إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة ستكون مفاجأة استراتيجية.



وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أنه على واشنطن أن تعلم أن مصالحها في المنطقة لن تكون آمنة، وأن انخراط واشنطن ضدنا سيسرع وتيرة طردها عسكريا وأمنيا من المنطقة.

وكذبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ادعاءات إسرائيل بشأن استهداف مستشفى سوروكا في بئر السبع بصاروخ أمس.

وأوضحت البعثة "إن إيران ترفض رفضا قاطعا ادعاء النظام الإسرائيلي الكاذب بشأن استهداف مستشفى"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأكدت البعثة الإيرانية أن إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها إيران دقيقة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي، وأنها لا تستهدف إلا المنشآت التي شاركت بشكل مباشر في العدوان الإسرائيلي أو دعمته، مشددة على أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ولا تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدفت إيران صباح أمس مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل ، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع المواجهة المفتوحة بين الطرفين قبل أسبوع. ووصفت إسرائيل الهجوم الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادية بالمتعمد.