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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح فعاليات برنامج البناء الثقافي لـ300 إمام وخطيب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية الدور التوعوي والوطني لأئمة المساجد في المجتمع، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لتنمية مهارات الأئمة والخطباء ليكونوا سفراء للفكر الوسطي والاعتدال وحجم التأثير الإيجابى الذى يصنعه كل منهم خلال حديثه مع المواطنين من المترددين على المساجد خلال الصلوات او الدروس الدينيّة وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة. 

وأعرب محافظ القليوبية، خلال كلمته في افتتاح فعاليات برنامج البناء الثقافي لـ300 إمام وخطيب، عن سعادته لاطلاق مبادرة وزارة الأوقاف تحت عنوان البناء الثقافي للأئمة والخطباء وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير.

وأكد ان هذه المبادرة هي إحدى المبادرات الهادفة لتنمية مهارات الأئمة والخطباء بمديرية الأوقاف القليوبية وذلك من خلال عقد لقاءات مفتوحة مع كبار العلماء والمثقفين وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي نفذت علي ارض القليوبية والتعرف على حجم الإنجازات التي تشهدها الدولة الحديثة للدولة المصرية بمختلف قطاعات التنمية.

وخلال كلمته أكد محافظ القليوبية علة عظمة وقوة الدولة المصرية التي تستطيع تحت أي ظروف تخطي الصعاب والازمات التي تواجهها وليس هناك دليل أوضح من الانجازات التي استطاعت الدولة تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في شتي المجالات ابرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء علي فيروس سي التي استهدفت كل شرائح المجتمع وتوزيع العلاج بالمجان حيث تم القضاء تماما علي فيروس سي، كما اهتمت الدولة بتنفيذ مبادرة حياه كريمة التي استهدفت القري المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها مشروعات الصرف الصحي التي وصلت نسبته في قري القليوبية حتي الآن أكثر من 75% ومشروعات الغاز والانتر نت والأبنية التعليمية. 

وأشار إلى أن محافظة القليوبية كان لها النصيب الاكبر في مشروعات الصحة حيث تم انشاء عدد 5 مستشفيات بالمحافظة تم تجهيزهم علي أعلي مستوي من التقنية والاجهزة الطبية الحديثة بخلاف مشروعات الصحة الاخري.

من جانبه أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف على أهمية البناء الثقافى للجميع خلال الفترة الحالية، وضرورة الوقوف على ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات ومبادرات فى جميع المجالات الخدمية والصحية والرياضية والتعليمية، وما تقوم به أيضا الدولة فى رعاية الأنشطة الدينية والمسابقات القرآنية المحلية والعالمية.

وأضاف أن الإنجازات  التي شيدتها الدولة - تتحدث عن نفسها وسيظل الوطن في أمن وأمان طالما هناك قيادة حكيمة ترعى هذا الوطن، مشيدًا بما تم ويتم من مشروعات متعددة، ومدن جديدة، وشبكات الطرق، وأنه يجب أن يعمل الأئمة على إبراز الصورة الحضارية المشرفة التي أصبحت عليها الجمهورية الجيدة بإنجازاتها المتعددة والمتنوعة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الدعاة وتزويدهم بالمعرفة في مختلف المجالات لمواكبة جميع التطورات، وحققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.

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