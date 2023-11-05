انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم الأحد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بظهور سحب غازية؛ نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض.

وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن “إسرائيل قصفت مخيم الشاطئ بقنابل الفسفور الأبيض”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستحق اسم جيش؛ لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.

وأوضح البزم، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا”.

وأكد أن “الاحتلال يتعمد قتل المواطنين أثناء تنقلهم صوب المناطق التي يدعي أنها آمنة”.